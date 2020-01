Hunderte Kilometer entfernt wüten die Flammen. Sie zerstören Natur, töten Tausende Tiere und kosten auch Menschen ihre Existenz, manche sogar das Leben. Und geschützt im grünen Dschungel sitzen zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer, die sich vor laufenden Kameras Gedanken darüber machen, ob sie die Känguru-Hoden nun essen sollen oder nicht. Darum hat das Sendeformat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat dieses Jahr für noch mehr Diskussionen im Vorfeld gesorgt, als es normalerweise der Fall ist.

Das sind die Favoriten im Dschungelcamp

Einige Teilnehmer, darunter GZSZ-Star Raúl Richter , haben sich vorgenommen, vor Ort über die Brandkatastrophe zu reden. Ob ihm das Sympathiepunkte beschert? Generell gilt Richter als einer der Favoriten auf einen Platz ganz vorne.

© TVNOW / Arya Shiraz

Für viele Favoritin: Sonja Kirchberger

Das sagt Evelyn Burdecki

Die Ex-Dschungelqueen Evelyn Burdecki hat gegenüber der "GALA" gleich drei Teilnehmer als ihre Favoriten genannt:

Zunächst Sonja Kirchberger, 55. Burdecki über sie: "Tolle Schauspielerin, bildhübsche Frau. Sie wird bestimmt die Monica Bellucci des Camps." Auch CDU-Mann und Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause, 66, traut sie viel zu: "Angela Merkel ruft für ihn an. Der kommt weit!" Es ist übrigens eine Premiere, dass ein Politiker bei dem Format mitmacht. Und über Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke, 52, denkt sie: "Sympathisch und ein echter Boxer. Der schlägt sich gut im Camp - also mit Worten." Auch Danni, die Witwe von Malle-Kult-Auswanderer Jens Büchner, hat Potenzial, ganz weit zu kommen. Ihre Geschichten werden sicherlich emotional; zudem hat die Mama einiger Kinder viel Lebenserfahrung. Auch die Ex von Michael Wendler, Claudia Norberg, wird einiges zu erzählen haben.

Dschungel 2020: Das sind die Flops

Dieses Jahr ist die Dichte an Castingshow-Kandidaten recht groß. Allesamt wirken sie nicht fit für den Dschungelsieg, haben aber Potenzial zur trashigen Unterhaltung: Anastasiya Avilova (31), die bei "Temptation Island – Versuchung im Paradies" mitgemacht hat und kurz vor dem Start des Camps erklärte, jemand wolle sie mit einem alten Sex-Filmchen erpressen. Elena Miras (27) war bei "Love Island" dabei und im "Sommerhaus der Stars". Marco Cerullo (31) hat beim "Bachelor in Paradise" mitgemacht und der Antiquitätenhändler Markus Reinecke (50) bei "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal". Von der dauerlaufenden Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) sind gleich zwei dabei: Prince Damien (29), der die 13. Staffel gewann, und Toni Trips (22), die die Staffel im vergangenen Jahr nicht gewann.