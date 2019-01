Prüfungsrekord für Gisele & Aus für Domenico

Heute musste der erste das Camp verlassen. Getroffen hat es den ehemaligen Love Island-Teilnehmer Domenico de Cicco.

Was sonst noch passierte:

Thorsten Legat coachte Giselle

Das Model brach den Dschungelprüfungsrekord von Model-Kollegin Larissa Marolt, indem sie zur neunten Prüfung in Folge antrat. Zur Unterstützung stand ihr im Vorfeld Ex-Dschungelcamp-Insasse Thorsten Legat zur Seite, der sie ordentlich pushte: "Schau mich an, gib dir einen Ruck, mach die Arschbacken auf, geh da rein, und mach nur eins: dich beweisen!

Prüfung "Schloss mit lustig"

Um an Sterne zu gelangen, musste sich Heulsuse Gisele nacheinander in fünf riesengroße Felsbrocken einschließen lassen und mit verschiedenen Zahlencodes, die sich an den Felswänden befinden, die Zahlenschlösser der Boxen öffnen. Natürlich begleiteten sie bei dieser Prüfung wieder zehntausende Krabbeltiere und am Ende auch noch Melasse und Federn. Das Coaching wirkte offensichtlich Wunder, denn Gisele schnappte sich tatsächlich sieben Sterne.

Die geteerte und gefederte Gisele kehrte ins Camp zurück: "So, ich habe sieben Sterne für das Team." Die anderen gratulierten und sind sich sicher, dass das heute ihre vorerst letzte Prüfung war.

Doreen seht sich nach Liebe

Bei der Nachtwache unterhielten sich Doreen und Leila über die Dschungel-Krone. "Die Krone ist mir nicht wichtig wegen der Krone, sondern wegen der Anerkennung. Damit ich denke, ich bin gar nicht so verkehrt, wenn die Menschen mich draußen liebhaben. Es geht einfach nur um das Liebhaben. Und das geht so weit rein, dass ich den Tobi, der immer lieb zu mir ist und mich geliebt hat, nicht so annehmen kann. Immer nur Arschlochtypen. Ich habe was mit einem gehabt, super Typ, aber hier...", so Schauspielerin Dietel. Sie deutete einen Flaschentrinker an und erklärte, dass sie immer nur Problemfälle anziehen würde.

Schatzsuche "Dschungel-Galerie": Viele Geheimnisse

Evelyn und Dorren mussten zur Schatzsuche antreten und in einer Foto-Galerie mit Kinderfotos der zwölf Camper diese den richtigen Stars zuordnen. Danach mussten sie auch Geheimnisse einzelner Teilnehmer, die nach der richtigen Zuordnung der Fotos offenbart wurden, der richtigen Person zuordnen. Geheimnisse, die sie richtig zugeordnet haben, waren unter anderem:

Sibylle: "Ich wollte immer eine allein herrschende Prinzessin sein. Dafür hab ich auch mal meiner Schwester unsanft die Krone vom Kopf gerissen."

Leila: "Ich bin von drei Schulen geflogen."

Gisele: "Ich habe so viele Mäuse gezüchtet, dass ich von meinem Vater gezwungen wurde, sie in der Natur auszusetzen."

Bastian: "Ich habe in Radlerhose bei Leichtathletik-Wettkämpfen regelmäßig eine Erektion bekommen, weil ich von den Hinterteilen der Sportlerinnen sehr angetan war."

Chris: "Ich habe im Jackett und mit Zylinder meines Opas meine Oma geheiratet."

Domenico: "Vor einem Fußballspiel verwechselte ich Haargel mit Enthaarungscreme. Während des Spiels fielen die Haare büschelweise aus."

Evelyn: "Ich habe versucht, meine Sommersprossen im Gesicht mit einem Radiergummi zu entfernen."

Nach erfolgreicher Schatzsuche und der richtigen Beantwortung der Frage, erhielten die 12 Kandidaten einen Pfefferstrauch.

Neue Teamchefin und ein Schlangenbesuch

Der amtierende Teamchef Chris ernannte Sandra zur Nachfolgerin. Evelyn entdeckte eine Schlange im Camp, die allerdings schon bald wieder verschwand und nach kurzer Zeit wieder auftauchte. Kein Grund zur Sorge: Diese Schlange war und ist nicht giftig.

Model Gisele Oppermann



Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



Schauspielerin Doreen Dietel



Currywurstmann Chris Töpperwien



Erotik-Ikone Sibylle Rauch



Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



GZSZ-Star Felix van Deventer



Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



Sex-Expertin Leila Lowfire



Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12