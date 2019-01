Sandra und Yotta offenbarten traurige Gemeinsamkeit

Die 44-Jährige wurde am 15. Tag des Dschungelcamps von ihren Emotionen übermannt: Es fließen bittere Tränen.

Zuerst offenbarte sie sich dem Camp-Kollegen Felix van Deventer unter vier Augen am Weiher. Der 22-jährige Schauspieler wird erstmals Vater und freut sich zusammen mit seiner Freundin auf den Nachwuchs. Genau das ist das Problem und Auslöser für Sandras emotionalen Ausbruch: Bei der Vorfreude von Felix wurden auch bei ihr Erinnerungen wach. Sandra erlitt 2015 eine Fehlgeburt.

"Da war kein Herzschlag mehr"

Später erklärte sie sich auch im Dschungeltelefon: "Es ist schön und ich freue mich für ihn, aber es macht mich gleichzeitig traurig. Mein Ex wollte keine Kinder und 2015 habe ich eins verloren. Für ihn war das eher ein Freudentag. Als ich dann aufhörte mit Bobfahren, dachten alle, Mensch, die ist jetzt schon so lange in einer Beziehung, dann gucken alle immer auf den Bauch und fragen. Dann zu sagen: ‚er will nicht‘, hört sich immer blöd an und dann zu sagen: ‚da war kein Herzschlag mehr‘, ist auch nicht schön. Ich wollte immer Kinder haben. Er wollte es nicht – mit mir. Natürlich hätte ich auch jetzt gerne noch ein Kind, aber mir ist bewusst, dass ich in meinem Alter dazu vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage bin. So jetzt ist es raus!“

Im Camp brach die Bob-Olympiasiegerin erneut zusammen: Yotta versuchte zu trösten und erklärte unter Tränen, dass er genau wisse, wie sie sich fühle. Auch seine Ex-Freundin und er mussten eine Fehlgeburt verkraften.

Aus für Chris, Yotta und Sandra

Zuerst musste Chris das Camp verlassen, am Ende folgten ihm noch Yotta und Sandra.

