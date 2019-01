Schwach! Überfordert! Sorge um Sibylle im Dschungel

Sibylle stand als Teamchefin stärker im Fokus und früh am Morgen sprechen Tommi, Domenico und Felix über die Erotik-Ikone.

Überfordert

Tommi: "Die Sibylle ist völlig überfordert." Domenico: "Die Arme. Sie hat keine Substanz." Tommi hat seine eigene Interpretation: "Wenn Dr. Bob käme und sie untersuchen würde und sie ist draußen, dann kriegt sie ihre Kohle. Das ist es! Dann hat sie ihre Kohle und muss diese Quälerei nicht weiter machen." Domenico: "Sie hat viel durchgemacht... sie ist ein lieber Mensch, aber zerbrechlich. Sie hat keine Persönlichkeit mehr. Sie hat keine Meinung mehr." Tommi: "Die arme Maus, scheiß Leben. Aber das hat auch immer mit einem selbst zu tun." Felix: "Das ist eine Selbsteinstellung und dein Charakter. Sie hat sich das Leben so ausgesucht." Domenico: "In so einem Business hast du viele falsche Menschen um dich." Felix: "Ja, natürlich… und du willst das Geld haben."

Pornobranche

Domenico: "Wenn du jung bist und jeder sagt dir, wie toll du bist und dann kommt ein Penner und sagt: gehe in die Pornobranche… Deswegen sage ich immer, die Grundlage ist eine Familie im Hintergrund. Sonst bist du labil und wirst in Versuchung kommen: immer kommen irgendwelche Penner und sagen: mach doch, komm schon… - und dann machst du scheiße. Sie wurde hochgehimmelt von den ganzen Typen, aber die wollten sie immer nur flachlegen." Felix: "Sie wurde nur benutzt. Das ist ein dreckiges Gefühl, wenn du nur benutzt wirst und wie Dreck weggeschmissen wirst."

Krank

Domenico: "Überlege mal: Pornodarstellerin! Das ist krank." Felix: "Ja." Domenico: "Sich da hinstellen und sich vögeln lassen und der Regisseur, asozial: mach das, mach das – das ist krank. Und wenn sie sagt, dass sie Spaß daran hatte, dann hat sie einen riesen Knacks. Und sie war ja auch noch anschaffen. Von den Sternen in die Gosse." Tommi: "Ja, sie hat alle Programme durch." Domenico: "Sie ist so fertig." Tommi: "Besser wäre, wenn sie Sozialhilfe bekäme." Domenico: "Für sie ist das hier eine neue Chance."

'Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Diashow Dschungelcamp-Kandidaten 2019 © MG RTL D / Arya Shirazi Model Gisele Oppermann



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schauspielerin Doreen Dietel



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Currywurstmann Chris Töpperwien



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Erotik-Ikone Sibylle Rauch



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi GZSZ-Star Felix van Deventer



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Sex-Expertin Leila Lowfire



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12