Sibylle am Weg in den Dschungel

Am Freitag geht es am anderen Ende der Welt wieder rund. Zwölf mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten werden im RTL-Ekelcamp Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! um die Dschungel-Krone kämpfen. Mit von der Partie ist auch die Wahl-Wienerin und Schauspielerin Sibylle Rauch (58), die gestern von Wien-Schwechat aus Richtung Australien jettete. Tags davor schaute sie noch bei oe24.TV im Studio vorbei und plauderte über die vor ihr liegende Zeit. Einen Mitstreiter hat sie schon vorab ins Herz geschlossen. „Wenn der Bastian Yotta dort ist, gehört er mir“, grinst Rauch im Fellner Live!-Talk. Knisternde Spannung ist somit vorprogrammiert! Ebenfalls am Freitag erscheint auch die erste Single Eis am Stiel von Rauch im Duett mit Zachi Noy.

oe24 vor Ort

Für oe24.TV reiste Ex-Camperin und Schauspielerin Nicole Mieth mit Sibylle Rauch in den Dschungel und wird sich täglich live aus Australien melden.