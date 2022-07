Jan Köppen wird neuer Dschungelcamp-Moderator

RTL bestätigt, dass künftig Jan Köppen das Dschungelcamp gemeinsam mit Sonja Zietlow moderieren wird.

"Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt", scherzt Jan Köppen über seinen neuen Job - und fügt hinzu: "Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer - und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!"

Köppen hat schon in mehreren RTL-Formaten die Moderation übernommen, unter anderem in "Ninja Warrior", "Take me out" oder beim "Turmspringen".

Daniel Hartwich beendete nach der 15. Staffel seine Moderation an der Seite Zietlows "aus familiären Gründen".