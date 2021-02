Es ist offiziell: Kim Kardashian hat die Scheidung eingereicht

Anfang Januar war es nur Spekulation, nun ist es offiziell: Der Realitystar Kim Kardashian und Rapper Kanye West lassen sich scheiden.

Reality-Star Kim Kardashian hat nach sieben Jahren Ehe die Scheidung vom Rapper Kanye West eingereicht, berichtete Reuters unter Berufung auf das Promi-Portal TMZ.com und das Kino-Branchenblatt "Variety". TMZ schrieb unter Berufung auf nicht genannte Quellen, dass die Trennung freundschaftlich sei und Kardashian ein gemeinsames Sorgerecht für die vier Kinder beantragt habe. Die Scheidung sei am Freitag eingereicht worden, zitierte "Variety" eine Gerichtsquelle.

Ehe kriselte seit Jahren

Das Paar hatte im Mai 2014 geheiratet und vier Kinder bekommen: die siebenjährige North, den fünfjährigen Saint, die zweijährige Chicago und den 19 Monate alten Psalm. In den vergangenen Jahre war in der Klatschpresse wiederholt über Krisen in der Ehe von West und Kardashian spekuliert worden. Zuletzt hatte der Sender NBC News berichtet, dass der 43-jährige West in den vergangenen Monaten im US-Bundesstaat Wyoming gelebt habe, seine 40-jährige Frau und die vier gemeinsamen Kinder in Kalifornien geblieben seien