Andrej Mangold hat wohl genug vom Trash- TV. Der ehemalige Bachelor erfüllte sich bereits 2021 den Traum einer eigenen Finca auf Mallorca, jetzt will er auch sein Business auf die Sonneninsel verlagern.

Gemeinsam mit vier niederländischen Investoren eröffnet der 35- Jährige einen Club am Ballermann! Dieser soll sich vom restlichen Partyangebot abheben - Mangold plant einen exklusive, hochwertigen Club der alten Schule, wie er in seiner Instagram- Story verrät. Unter seinem neusten Posting schreibt er: "@hello.theclub soll der neue Hotspot auf Mallorca werden. Direkt an der Playa de Palma gelegen!"

Der Club soll am 28. Mai eröffnet werden und trägt den Namen "Hello the Club".