Happy Birthday

Am Samstag feierte Supermodel Gigi Hadid ihren 27. Geburtstag - und lies es ordentlich krachen.

Gigi Hadid zählt zu den erfolgreichsten Models weltweit. Vergangenen Samstag feierte sie ihren 27. Geburtstag, auf der Gästeliste standen neben Schwester Bella und Mama Yolanda auch zahlreiche weitere Superstars. Mit ihr feierten unter anderem Gossip- Girl Star Blake Lively, Emily Ratajkowski, Helena Christensen, Antoni Porowski und Martha Hunt.

© Getty Images ×

Gigi selbst überzeugte in einem All- White- Look: Das Geburtstagskind trug ein weißes Spitzen- Bustier, eine passende transparente Hose und eine lange weiße Spitzenjacke.