Verfahren gegen Johnny Depp

Seit ihrer Scheidung 2017 liefern sich Johnny Depp und seine Ex- Frau Amber Heard eine gerichtliche Schlammschlacht. Momentan läuft der Verleumdungsprozess gegen Heard.

Heard warf dem Fluch der Karibik - Star Ende 2018 vor, sie während ihrer Ehe mehrfach körperlich misshandelt zu haben. Depp verklagte seine Ex- Frau daraufhin auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz, worauf sie mit einer 100 Millionen Dollar Gegenklage reagierte.

Im Prozess bestritt Johnny Depp seine Ex- Frau jemals geschlagen zu haben - Amber Heard bleibt bei ihrer Aussage und bezeichnet sich als Oper häuslicher Gewalt. Einige Beweise und Zeugenaussagen zeichnen nun allerdings ein anderes Bild und entlasten Johnny Depp. Demnach war das Make- Up, mit dem Heard ihre blauen Flecken übermalt haben will, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Markt. Und auch mehrere Zeugen gaben nun an, Amber Heard nie mit Blutergüssen gesehen zu haben.