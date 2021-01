Helene Fischer kauft ein Luxus-Anwesen am Kapuzinerberg. Ex-Freund Florian Silbereisen wohnt nur eine halbe Stunde entfernt.

Geheim. Seit Monaten laufen die Umbauarbeiten für eine der am schönsten gelegenen Villen in Salzburg auf Hochtouren. Am Kapuzinerberg, mit traumhaften Blick auf die Salzburger Altstadt, wird noch heuer Schlager-Queen Helene Fischer einziehen.

Hoch gelegen

Ruhe ist, obwohl mitten in der Stadt, garantiert. Nur mit Berechtigung senkt sich der Poller zur unscheinbaren Auffahrt von der Salzburger Linzergasse aus. Andernfalls ist es ein gut halbstündiger Fußweg auf den Stadtberg. Das Objekt selbst ist durch einen Zaun gut vor neugierigen Blicken geschützt und wegen der exponierten Lage und extrem steilen Anfahrt weigern sich auch die meisten Taxifahrer, dorthin zu fahren. Ein Taxifahrer war es auch, der erstmals davon erzählte, dass ein Kollege Helene Fischer dorthin zur Besichtigung gebracht hat.

Teures Vergnügen

Über den Kaufpreis hüllen sich Salzburgs Immobilienhändler in Schweigen. Aber Kauf und Umbau sind nicht unter ­einem zweistelligen Millionenbetrag zu machen. Während also Helene Fischer in Salzburg vor neugierigen Blicken sicher ist, ist ihr Ausblick genial. Die Salzburger Altstadt liegt ihr zu Füßen mit den herrschaftlichen Kirchen und dem Wahrzeichen der Mozartstadt, der Festung Hohensalzburg. Bereits vor einigen Jahren interessierte sich Helene Fischer für ein Anwesen in Salzburg. Jetzt hat sie es gefunden.

Ex-Freund in der Nähe

Auch Florian Silbereisen blieb Salzburg nach seiner Trennung von Fischer treu. Etwas außerhalb, am Mondsee, eine knappe halbe Stunde von ­Helenes neuem Luxus-Anwesen entfernt, hat sich der Traumschiff-Kapitän vor etwas mehr als einem Jahr ein Traumhaus mit Seeblick zugelegt.