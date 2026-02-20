15 Stunden Dauer-Gebrüll: Charlize Theron bricht ihr Schweigen über Model-Zeit

In einem schonungslos ehrlichen Interview blickt Oscar-Preisträgerin Charlize Theron auf die Schattenseiten ihrer Laufbahn zurück und berichtet von verbaler Gewalt sowie massiven Grenzüberschreitungen.

Hollywood-Star Charlize Theron (50) blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, doch der Weg zum Weltruhm war von schwierigen Hürden geprägt. In einem Gespräch mit dem „AnOther Magazine“ berichtete die Schauspielerin nun von den Schattenseiten ihrer Zeit als Model und massiven verbalen Attacken bei Fotoshootings.

„Man musste sich den Weg freikämpfen“

Diese einschneidenden Erlebnisse thematisierte Theron unlängst auch gegenüber ihren Töchtern. Sie erinnerte sich an einen Vorfall, bei dem sie ein Fotograf „während eines Shootings etwa 15 Stunden lang angeschrien und beschimpft“ habe. Die Folge war ein massiver Verlust der Würde: Sie habe sich dabei „einfach nicht wie ein Mensch gefühlt“. Grenzüberschreitungen blieben jedoch keine Ausnahme der frühen Jahre. Erst kürzlich habe sie mit einem Fotografen zusammengearbeitet, der aggressiv auf sie zugegangen sei, sie angefasst und ihr Hemd zurechtgezupft habe. „Ich musste etwas sagen“, so Theron über die Notwendigkeit, Grenzen zu ziehen.

Für die 50-Jährige sind diese Erfahrungen Teil eines größeren, branchenweiten Problems. Zwar ortet sie Fortschritte, doch der Weg bleibt mühsam: „Es sind vier Schritte vorwärts und 20 Schritte zurück, aber seit ich angefangen habe, haben wir auf jeden Fall schon viel erreicht. Man musste sich den Weg freikämpfen“.





Mit Strategie zum Welterfolg

Um sich in der Branche durchzusetzen, habe sie zu Beginn ihrer Laufbahn oft die Rolle der „Trophäe, die attraktive Person“ erfüllen müssen. Die heute alleinerziehende Mutter verfolgte jedoch ein klares Ziel und wollte als ernsthafte Künstlerin wahrgenommen werden. Ihr Plan: „Was auch immer ich mache, ich muss klug vorgehen. Ich muss die Leute überraschen und sie dazu bringen, zu sagen: 'Moment mal, da ist noch mehr'“. Maßgebliche Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem damaligen Agenten, der sie vor der Typisierung bewahrte und meinte: „Nein, das machst du nicht. Ich möchte dich diesem Filmemacher vorstellen“.

Dass sich dieser Kampf gelohnt hat, beweist ihre heutige Position als eine der profiliertesten Schauspielerinnen und Produzentinnen Hollywoods. Theron, die für ihre Rolle in „Monster“ (2003) mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, glänzte in Filmen wie „Mad Max: Fury Road“ (2015) oder „Atomic Blonde“ (2017). Zuletzt stand sie für die Fortsetzung „The Old Guard 2“ gemeinsam mit Uma Thurman vor der Kamera.