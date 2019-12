6ix9ine droht nach Haft-Entlassung der Rache-Tod

Frauenverachtende und gewaltverherrlichende Lieder sind sein Markenzeichen. Einer der Gründe, warum US-Rapper "Tekashi 6ix9ine in den USA so beliebt ist. Auf Spotify hören Monat für Monat mehrere Millionen seine Songs, die Konzerte sind ausverkauft. Es läuft: Nicht ganz, der Rapper steht nun vor Gericht.

Illegaler Waffenbesitz und Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall

Daniel Hernandez, wie "Tekashi 6ix9ine" mit bürgerlichem Namen heißt, muss sich nun vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: illegaler Waffenbesitz und Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall. Seit mehr als einem Jahr sitzt Hernandez nun im Gefängnis und wartet auf den Prozessbeginn, der für den heutigen Mittwoch angesetzt wurde. Dem Rapper drohen nun 47 Jahre Knast. Die Möglichkeit, freizukommen, ist laut verschiedenen Medienberichten aber auch gegeben. Angeblich könnten sämtliche Anklagen fallen gelassen werden und er könnte bereits an diesem Mittwoch aus der Haft entlassen werden.

© Getty Images Entertainment/Getty

"Seine" Gang wartet bereits

Ein Freispruch könnte aber auch ein Todesurteil für Daniel Hernandez bedeuten. Seine ehemalige Gang, die "Nine Trey Gangsta Bloods", in der er jahrelang Mitglied war, wartet bereits auf den Rapper. "Tekashi 6ix9ine" hat im September vor Gericht gegen zwei seiner ehemaligen "Brüder" ausgesagt und so sein Todesurteil unterschrieben. Seitdem erhält er Todesdrohungen.

Zeigt Reue?

© New York Post

Die Zeit in Haft hat Hernandez nachdenklich gemacht. In einem Reuebrief bittet er den Richter um Nachsicht. In dem Schreiben, das von der "New York Post" ins Netz gestellt wurde, entschuldigt sich der Rapper bei seinen Opfern, aber auch bei seinen Fans.

47 Jahre Knast oder Freispruch und Tod? Wir werden sehen.