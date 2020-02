Adele: Sie hat 45 Kilo abgenommen und sieht SO aus

Unglaublich, dass die Frau auf diesem Bild wirklich Popstar Adele ist. Die 31-jährige Sängerin hat um die 45 Kilo in den letzten Monaten abgenommen.

Adele: ultraschlank

Derzeit kursiert ein Bild von Adele, das sie auf einer Oscar-Party zeigt. Zu sehen ist eine Frau mit ultraschlanker Taille und schmalem Gesicht. Gemacht hat das Bild die polnische Moderatorin Kinga Rusin, die zuerst auch nicht gewusst hat, mit wem sie da plaudert.

So hat sie abgenommen

Rund 20 Kilo soll sie in den letzten Monaten abgenommen haben. Die verlorenen Kilos sollen einem strikten Programm geschuldet sein: Pilates mit Gewichten im Fitnessstudio und einer speziellen Diät am Teller. Bei der Sirtfood-Ernährungsform setzt man auf spezielle Enzyme, die den Stoffwechsel anregen sollen und so Hungergefühl stoppen, doch die Fettverbrennung anregen.

Adele arbeitet derzeit an einem neuen Album.

© Getty Images

Adele vor ein paar Jahren