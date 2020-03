Albert & Co.: 'Wir haben Corona'

Betoffen. „Bitte macht euch keine Sorgen! Es ist die Grippe, nicht die Pest!“ Nach Weltstars wie Plácido Domingo, Fürst Albert oder Tom Hanks wurde nun auch David Bryan, Keyboarder der Erfolgsband Bon Jovi, positiv auf das Coronavirus getestet. So wie auch Idris Elba, Comedian Oliver Pocher oder Game of Thrones-Star Kristofer Hivju, die allesamt infiziert sind, meldet er sich dazu aus der Quarantäne via Internet zu Wort.

„Ich bin bereits seit einer Woche krank, fühle mich aber täglich besser!“

Geheilt. Der erste Star, Bond-Girl Olga Kurylenko, darf bereits aufatmen. Sie hat ihre Infektion mit dem Coronavirus nach eigenen Angaben gut überstanden. „Ich bin vollständig geheilt.“

