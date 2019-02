Rockmusiker(56) und Brittany Furlan (32) haben am Valentinstag geheiratet. Der Schlagzeuger der US-Band Mötley Crüe schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram: "Wir haben es getan!!!! Mr & Mrs Lee". Dazu postete er ein Foto von den Hunden des Paares in Hochzeits-Outfits. Furlan zeigte ein ähnliches Bild auf Instagram und erklärte: "Es ist offiziell!!! Wir sind verheiratet!!!".