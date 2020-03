Aniston und Jolie: Streit um Shiloh

Angelina Jolie ist die Frau, wegen der Brad Pitt Jennifer Aniston verließ. Jolie und Pitt verliebten sich am Set von „Mr. Und Mrs. Smith“ ineinander. Er bekam mit der Schauspielerin drei gemeinsame Kinder; zusammen haben sie noch drei weitere Kinder adoptiert. 2016 trennte sich das ehemalige Traumpaar „Brangelina“, seitdem soll es mit den Scheidungsverhandlungen mal besser, mal schlechter laufen.

Aniston lernte Pitt-Kinder kennen

Seit einiger Zeit habe Brad Pitt nun wieder Kontakt zu seiner Exfrau Jennifer Aniston, heißt es in US-Medien. Bei den diesjährigen Golden Globes sah man Pitt und Aniston das erste Mal seit vielen Jahren wieder miteinander reden und – zur Freude vieler – einander an den Händen halten.

Rolle in Aniston-Film?

Diese freundschaftliche Beziehung könnte nun auf eine harte Probe gestellt werden. Denn Jennifer Aniston hat Brad Pitts Kinder jüngst kennengelernt und diese haben sich ganz hervorragend mit der Ex-Frau ihres Vaters verstanden. Jen soll die Bande ganz locker zu sich eingeladen haben, besonders Shiloh und Jen plauderten lebhaft miteinander. Die Rede soll dabei auch auf Anistons neuen Film gekommen sein, „The Goree Girls“; Aniston habe der 13 Jahre alten Pitt-Tochter daraufhin eine Rolle in dem Streifen angeboten. Schon öfter hat Shiloh in Interviews gemeint, sie wolle gerne Schauspielerin werden. Papa Brad Pitt unterstützt diesen Plan, Mama Angelina Jolie soll auch nichts dagegen haben. Doch dass Shiloh ausgerechnet in einem Film von Pitts Ex-Frau als Aktrice debütieren soll, ist ihr ein Dorn im Auge. Noch, so US-Medien, stehe das Mitwirken von Shiloh also in den Sternen..