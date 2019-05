Arnie: Ankunft in Wien Montagmittag mit Jet

Er ist wieder „back“ in Österreich: Arnold Schwarzenegger landete ­am Montag um 12.15 Uhr mit seinem Privatjet in Wien-Schwechat und checkte wenig später, wie bei seinem letzten Besuch, im Wiener Nobelhotel Park Hyatt ein. Im Gepäck hatte er auch seine Freundin Heather. Ganz entspannt aß er in der Wiener Innenstadt zu Mittag und verbrachte den Nachmittag auf der Terrasse im Café. Am Montag wäre auch ein Essen im Bundeskanzleramt geplant gewesen. Ein Treffen inkl. Foto- und Videotermin mit dem gestürzten Kurz wurde abgesagt. Ob er am Mittwoch am Begräbnis von Niki Lauda teilnimmt, bleibt spannend.