Auch wenn Arnold Schwarzenegger nicht gerade „klimafreundlich“ nach Wien anreiste (siehe Kasten rechts), steht der Klimaschutz seit Jahren ganz oben auf seiner Agenda. Das machte er in seiner ­Eröffnungsrede des „R20 Austrian World Summit“-Klimagipfels in der Wiener Hofburg einmal mehr deutlich. Er sei in seinem Leben schon als verrückt bezeichnet worden, weil er unmöglich scheinende Ziele hatte. „Aber die Träumer verändern die Welt, nicht die Zweifler“, so Arnie, der zu mehr „Action“ aufrief.

Nachwuchs-Star Thunberg

Eine aber stellte am Dienstag sogar Arnie in den Schatten. Der am meisten umjubelte Star war die erst 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit ihrem Schulstreik eine millionenstarke Bewegung ins Leben rief. „Sie merken vielleicht, dass etwas falsch läuft und dass es wärmer wird“, so Thunberg in ihrer Rede. Sie würde sich wünschen, dass längst ein globaler „Klimanotstand“ ausgerufen würde. Stattdessen wird das Thema aber „behandelt wie alle anderen auch“.

Promi-Andrang. Weitere Unterstützer des Klima-Gipfels waren ­neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch Unternehmer Klemens Hallmann, Topmodel Barbara Meier, Conchita, Gottfried Helnwein u.v.m.

Thunberg: "Lassen euch nicht damit davonkommen"

Thunberg appellierte vor allem an die Politik, dem Klimawandel entgegenzuwirken. „Natürlich können Millionen von Kindern auf die Straße gehen, aber wir sind keine Führungspersonen, auch die Wissenschafter nicht“, meinte Thunberg. Um der Krise noch Herr zu werden, müssten alle ­Lebensbereiche verändert werden. „Einzelne, voneinander isolierte ­Lösungen sind nicht mehr genug“, sagte Thunberg. Die jungen Leute würden die dafür verantwortliche Generation in die Pflicht nehmen: „Wir haben keine Zeit mehr und wir werden euch nicht damit ­davonkommen lassen.“

Klimaschützer als Klimasünder?

Schwarzenegger kam mit Freundin Heather im Privatjet nach Wien.

Während Greta Thunberg aus Schweden mit der Bahn zum Wiener Klimagipfel anreiste, kamen Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan mit dem Privatjet aus Los Angeles über Innsbruck nach Wien. Das rief viele Klimaschützer auf den Plan, die meinten, dass Arnie auch mit einer ­Linienmaschine hätte anreisen können.