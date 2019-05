Arnie auf Spaßkurs nach Attacke

„Ich bin nur froh, dass der Idiot nicht meine Snapchat-Aufnahme gestört hat!“ Lässig kommentiert Arnold Schwarzenegger (71) den Eklat in Südafrika. Bei der Sportveranstaltung Arnold Classic Africa wurde er von einem irren Attentäter attackiert. Mit Anlauf springt er Arnie in den Rücken. Schreit dabei vier Mal: „Ich brauche einen Lamborghini.“

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA