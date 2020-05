Arnie schießt mit Spagat-Video gegen Fitness-Influencer

Kalifornien. Arnold "Der Terminator" Schwarzenegger bewies bereits in der Vergangenheit immer wieder, dass er durchaus Sinn für Humor hat. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der gebürtige Österreicher nun ein Video, das ihn bei einem vermeintlichen Spagat auf einem Küchentisch zeigt – mit Zigarre im Mund.

Unter das Video schrieb der 72-Jährige: "Dehnbarkeit ist genauso wichtig wie mit Gewichten zu trainieren." Der "Streich" wird erst am Ende des Videos aufgelöst. Doch was soll die Aktion? Das Ganze entpuppte sich als Seitenhieb auf die zahlreichen Fitness-Influencer, die nun in Corona-Zeiten zeigen wollen, wie man sich im Lockdown am besten fit hält.