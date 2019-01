Arnies Tochter ist verlobt

„Süße Katherine, ich bin so überglücklich, dass du Ja gesagt hast!“ Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt (39) zeigt sein Liebesglück mit Katherine Schwarzenegger (29), der Tochter von Arnie, auf Instagram. Nach nur sieben Monaten Liebe und nur drei Wochen nach dem offiziellen Liebesouting hielt er am Wochenende mit einem Diamant-Ring um ihre Hand an. Sie sagte sofort Ja. "Mit keinem anderen würde ich dieses Leben leben wollen", schrieb sie auf Instagram.

Neustart

„Ich bin so begeistert, dass ich dich heiraten werde. Ich bin stolz, mutig, im Glauben mit dir zu leben. Auf geht’s,“ ist Pratt schon voll auf Ehe-Kurs. Dabei ließ er sich erst im Oktober nach acht Ehe-Jahren von Schauspiel-Kollegin Anna Faris (42) scheiden.

Liebesnest

Steht der Termin für die Trauung noch nicht fest, so ist Katherine bereits am Freitag bei Pratt eingezogen. Mit kräftigen Armen half er beim Umzug aus ihrer Villa in Santa Monica mit.

Am meisten freut sich wohl Katherines Mama Maria Shriver über das Ehe-Glück: Sie hat die beiden im Sommer verkuppelt.