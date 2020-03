Arnold Schwarzenegger: 'Ignoriert die Idioten und bleibt zu Hause'

Nicht nur in Europa ist die Angst vor dem Coronavirus allgegenwärtig. Auch in Amerika werden täglich neue Fälle bekannt. Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson sind bereits infiziert und in häuslicher Quarantäne. Damit musste sich auch die Traumfabrik Hollywood eingestehen, dass sie nicht immun ist. Jetzt rüsten die Superstars auf und zeigen im Netz, wie sie sich vor der Gefahr schützen.

Arnold Schwarzenegger ruft auf Instagram dazu auf, zu Hause zu blieben. „Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten und ignoriert die Idioten. Wir werden das gemeinsam durchstehen“, so der Hollywood-Star.