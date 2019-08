Aus für 'Vicotria's Secret'-Show

Wer für Victoria’s Secret als Unterwäsche-„Engel“ gebucht wird, ist im Model-Olymp angekommen. Bisher war das zumindest so, in Zukunft soll es die sündige Dessous-Show jedoch nicht mehr geben. Das plauderte nun Model Shanina Shaik aus: „Leider wird die ,Victoria’s Secret‘-Show dieses Jahr nicht stattfinden.“ Normalerweise trainiert Shaik um diese Zeit bereits, um ihren Körper perfekt in Szene zu setzen, heuer ist das aber nicht der Fall. Seit 1995 gibt es die Dessous-Show bereits. Ab 2001 wurde sie im ameri­kanischen TV ausgestrahlt. Der Hype ließ jedoch über die Jahre immer mehr nach, sodass man sich entschied, die Show aus dem amerikanischen Fernsehen zu verbannen. Ein längst überholtes Frauenbild habe dort nichts verloren. Shaik betont jedoch, dass nach neuen Wegen gesucht werde.