Baby-Alarm bei Ronaldo

Darf sich Cristiano Ronaldo auf sein 5. Kind freuen? Seine Freundin Georgina Rodriguez soll schwanger sein. Das lässt eine Instagram-Story vermuten. Die 26-Jährige postete, wie sie Kaugummiblasen macht. Darüber steht "Baby Girl" und ein als Geschenk verpacktes Herz-Emoji.

Die italienische Regierung bremst bei ihrer Entscheidung über einen Saisonneustart der Fußballmeisterschaft noch. "Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Serie A wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig", sagte Sportminister Vincenzo Spadafora der Zeitung Corriere della Sera. Ansonsten gebe es die Alternative, wie in Frankreich die Meisterschaft vorzeitig zu beenden, "aber das will ich nicht", betonte der Minister.

Der große Star der Liga ist immerhin schon zurück in Italien. Juventus-Stürmer Cristiano Ronaldo kehrte der portugiesischen Insel Madeira den Rücken. Er landete mit dem Privatjet in Turin. Jetzt steht Quarantäne in seiner Luxusvilla auf dem Programm.

Unklar war zuletzt, ob Ronaldo zwei Wochen oder bei negativen Coronatests für kürzere Zeit isoliert wird. Ab 18. Mai ist in Italien wieder das Mannschaftstraining erlaubt.