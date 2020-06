Babyboom in der Society

Freudig. Die Mütter sind Topmodels, die Väter sind Topunternehmer – die künftigen Babys von Barbara Meier und Klemens Hallmann, Lena Gercke und Dustin Schöne sowie Kerstin Lechner und Kari Ochsner haben in der Gen-Lotterie gewonnen. Die drei Topmodels sind allesamt hochschwanger und genießen die letzten Wochen zu zweit. Bei Kerstin Lechner wird es bereits im Juli so weit sein. Sie shootet immer noch für Schwangerschaftsmode und zeigt stolz ihren Babybauch.

Die Babypfunde werden einfach "weggestrahlt"

Fit. Die beiden Germany’s Next Topmodel-Gewinnerinnen Barbara Meier und Lena Gercke haben sichtlich nur am Bauch zugelegt. Die Babykilos sollten also relativ rasch wieder unten sein. „Ich sehe das alles sehr entspannt. Jeder Körper ist anders, und ich denke, ich kann nicht wirklich planen, wie mein Körper nach der Geburt aussieht“, sagt Barbara Meier im ÖSTERREICH-Talk. Sport werde sie dennoch, sobald wie möglich, wieder betreiben. „Genauso wie ich jetzt auch noch Sport mache, der nicht so anstrengend ist.“ Ihr Ehemann Klemens Hallmann sei die größte Unterstützung in der Schwangerschaft. Doch nicht nur im deutschsprachigen Raum freuen sich die VIPs auf Nachwuchs, sondern auch in Amerika. Dort zeigte gerade Katherine Schwarzenegger ihre riesige Babykugel. Papa Arnie kann es kaum erwarten, Opa zu werden.