Barbra Streisand schenkt Floyd-Tochter (6) Disney-Aktien

Die weltweite Anteilnahme an George Floyds gewaltsamen Tod war groß - so auch auf Twitter, so sich auch die internationale Prominenz äußerte und ihrer Wut und Empörung Luft machte. Barbra Streisand beließ es nicht einfach bei den Tweets - die Sängerin schickte sogar ein Päckchen an Floyds 6-jährige Tochter Gianna. In dem Päckchen waren zwei signierte Streisand-Alben – "My Name is Barbra" und "Color Me Barbra" – sowie Aktien des Disney Konzerns enthalten.

Auf Twitter bedankte sich Floyds Tochter bei Streisand: "Danke Barbra Streisand für dein Paket. Ich bin jetzt ein Disney-Aktionärin, dank dir!"

Auch von Kanye West hat Gianna Floyd bereits Unterstützung bekommen: Der Rapper hat einen College-Treuhandfond für Gianna angelegt, der laut seines Sprechers "alle späteren Universitätskosten voll übernehmen wird".