Beckhams: Mega Zoff mit Bauern wegen Landsitz

Wenn die Backhams Ruhe suchen, ziehen sie sich in ihr rund sechs Millionen Pfund teures Anwesen in den Cotswolds zurück. Sehr zum Ärger der dort ansässigen Bauern. Denn ihre neuesten Umbaupläne sorgen in der Bevölkerung für Unmut.

Der Ex-Kicker und das Ex-Spice-Girl haben laut "The Sun" beantragt, am Eingang ihres Anwesens eine Art Pförtnerhaus bauen zu dürfen, in dem dann rund um die Uhr zwei Sicherheitsleute sitzen und aufpassen sollen. Außerdem soll ein Fluchttunnel gebaut werden, durch den die Familie im Notfall heimlich das Haus verlassen kann.

In den Augen der übrigen Bewohner würde durch die Umsetzung der Pläne das Ambiente des malerischen Dorfes zerstört werden.