Bella Hadid: Wirbel um Mager-Foto

Bella Hadid findet, es wäre nichts dabei, und postet ein Bild von sich in hohen Hacken und nur mit Unterwäsche bekleidet.

Show-Vorbereitung

Die 22-Jährige ist wieder als Engel für die große Show von "Victoria's Secret", die am 8.11. in New York stattfindet, mit dabei. Es ist bekannt, wie sehr die Frauen vor dem Auftritt schwitzen müssen; von täglichen stundenlangen Work-outs und flüssiger Nahrung die Tage vor der Show ist die Rede.

Sehr schlank

Bella präsentiert ihren schlanken Körper auf Instagram. Doch einige ihrer Fans finden das Bild nicht so toll. Sie sei darauf viel zu dünn, meinen sie. Die Rippen würden herausstehen und dass sie so kein Vorbild für junge Mädchen sei. Ein Follower kommentiert: "Du musst diese Wattebausch-Diät aufgeben und etwas Richtiges essen." Einige meinen, dass sie "krank" aussehen würde, ihr Gesicht eingefallen sei.

Bereits in der Vergangenheit wurde Bella wegen ihres schlanken Körpers kritisiert. Sie postete daraufhin vermehrt Aufnahmen, die sie beim Essen zeigen.