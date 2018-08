'Big Bang'-Aus: Bewegende Worte von Serien-Star

Wie unlängst bekannt wurde, wird die 13. Staffel die letzte der Kult-Serie "" sein. Es war nicht möglich, sich auf die Rahmenbedingungen einer weitere Staffel zu einigen.

Dankbar

Der TV-Sender CBS, der die Serie in den USA ausstrahlt, verkündet: "Wir werden unseren Fans für ihre Unterstützung während der vergangenen 12 Staffeln für immer dankbar sein." Nicht nur die Fans finden das Aus sehr schade, auch die Stars des TV-Formats sind traurig. Kaley Cuoco, die in der Rolle der Penny seit Anfang zu sehen war, schreibt über die "The Big Bang Theory", sie sei: "ein Traum, der wahr geworden ist und mein Leben so sehr verändert hat. Wann immer das Ende gekommen wäre, mein Herz wäre immer gebrochen worden in zwei." Dann macht sie eine Ansage zur letzten Staffel, die für ihre Fans besonders schön ist: "Wir versprechen euch die beste Staffel jemals." Sie wolle mit einem "bang" die Show zu Ende bringen.