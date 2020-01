Billie Eilish: Suizid-Beichte bei Grammy-Talk

Musik. „Ich habe nicht gedacht, dass ich meinen 17. Geburtstag erlebe – ich kämpfte mit Selbstmordgedanken!“ Erschütternde Suizid-Beichte von Teenie- und Chart-Star Billie EIlish (18). Vor der Grammy-Show, wo sie heute Nacht mit sechs Nominierungen neben Hip-Hop-Duchstarterin Lizzo (8) und Country-Cowboy Lil Nas X (6) zu den absoluten Top-Favoriten zählte – alle Sieger jetzt auf oe24.at – öffnete sie im Backstage-Interview ihr Herz.

Therapie. „Ich war so unglücklich letztes Jahr – unglücklich und irgendwie freudlos. Ich war alleine in meinem Hotel und ich erinnere mich daran, dass da ein Fenster war…“ Der Gedanke an ihre Mutter Maggie Baird habe sie letztendlich davon abgehalten und sie dazu gebracht, zur Therapie zu gehen.

Hits & Bond. Der Start einer Rekord-Karriere: zwei Milliarden-Streams, der Hit des Jahres (Bad Guy), 45.00 Fans beim Frequency und der Auftrag zum neuen Bond-Hit. Dazu jetzt wohl auch Grammy-Siegerin!