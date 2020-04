Bodyguard packt aus: So verführte Jolie Brad Pitt

Angelina Jolie und Brad Pitt galten als das Hollywoodtraumpaar schlechthin, rund 12 Jahren waren Brangelina ein Paar. Nun sind sie schon seit einiger Zeit getrennt, ein Rosenkrieg ging der Scheidung voraus. Doch trotz all der Widrigkeiten haben die beiden nie an Glanz verloren, noch immer ist das Interesse an ihrer (Ex-)Beziehung groß.

Jolie: Echte Nacktszenen

Einer, der nun viel Einblick in die Anfangszeit der beiden gibt, ist Mark Behar, der Ex-Bodyguard von Angelina Jolie. Er hat der Zeitschrift "US Weekly" nun pikante Details verraten. So soll es am Filmset von „Mr. Und Mrs. Smith“, bei dem sich Jolie und Pitt kennenlernten heiß zugegangen sein.

Beim Schmusen erwischt

Bei einer Liebesszene soll Jolie komplett nackt, statt in hautfarbiger Unterwäsche zu Brad Pitt ins Bett gestiegen sein. Produktionsmitarbeiter sollen sich bis heute lebhaft an diese außergewöhnliche Szene erinnern. Behar erzählte der Zeitschrift, dass es bereits beim ersten Zusammentreffen mächtig geknistert haben soll zwischen den beiden. Später habe er Angelina und Brad dann in Drehpausen beim Schmusen erwischt…