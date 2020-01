Boris Becker: Angst vor Stalkerin

Alarm. Als hätte Boris Becker (52) nicht schon genug um die Ohren, muss er sich nun auch noch um eine mutmaßliche Stalkerin kümmern. Der Ex-Tennis-Profi ist zurzeit in seiner Funktion als Teamkapitän mit dem deutschen ATP-Team beim Nationen-Turnier in Brisbane in Australien unterwegs. Dort dürfte eine Frau besonderes Augenmerk auf ihn gelegt haben. Becker fühlt sich von einer gewissen Clara Louise T. verfolgt und bittet sogar seine 700.000 Twitter-Follower um ihre Hilfe. „Ich habe eine Stalkerin namens Clara Louise. Weiß jemand, wo in England sie lebt? Ich habe auch Fotos von ihr und alles Mögliche. Ich muss wohl die Polizei rufen und sie anzeigen.“

Immer wieder Ärger für die Tennis-Legende

Negativ. In den letzten Jahren machte Becker hauptsächlich Negativ-Schlagzeilen. Insolvenz, Scheidung, Streit und eine einstweilige Verfügung gegen Comedian Oliver Pocher. Das neue Jahr beginnt für Boris bereits wieder mit einer Konfrontation. Die Fans machen sich ob der neuen Entwicklungen Sorgen: „Pass auf dich auf, Champ“, schreibt einer.