Brad Pitt: Seine neue Freundin soll schon bei ihm eingezogen sein

Tempo. Die Corona-Krise soll Brad Pitts (56) neue Flamme Alia Shawkat (31) genutzt haben, um so oft wie möglich Zeit mit ihm zu verbringen. Sie soll sogar schon bei ihm wohnen: „Brad ist an einem Punkt in seinem Leben, wo es ihm nur noch darum geht, glücklich zu sein“, sagt ein Insider.

Brad Pitt und Alia Shawkat wurden in den vergangenen Monaten bei einem Kinobesuch und auch bei Kanye Wests Gottesdienst gemeinsam gesehen. Paparazzi erwischten Alia auch dabei, wie sie am 18. April - der übrigens ihr 31. Geburtstag war, Pitts Anwesen in Los Feliz mit dem Rad verließ. Nun sollen die beiden schon den nächsten Schritt gewagt haben und zusammengezogen sein.

© Getty Images

Alia Shawkat (31) soll seine neue Flamme sein.