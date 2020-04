Brooklyn Beckham will heiraten

Da hat es zwei wirklich ordentlich erwischt: Brooklyn Beckham (21) und seine Freundin, das Model Nicola Peltz (25) sind sehr verliebt. Wer den beiden auf Instagram folgt, wird immer wieder Zeuge, wie romantisch es zwischen den beiden zugeht. Ein Herzerl hier, ein Kussmund da – sie kommentieren die Beiträge des anderen stets romantisch.

Brooklyn und Nicola: Gemeinsame Wohnung

Nun soll es zwischen den beiden sehr ernst werden: Nicola und Brooklyn wollen in New York zusammenziehen, so eine Quelle zur britischen Sun. Es sei ein großer Schritt für Brooklyn, der sich allerdings richtig anfühlt.

Kaum abwarten, zu heiraten

Dass ein weiterer Schritt bald anstehen könne, gibt Brooklyn selber auf Instagram bekannt. In einer Story auf der Plattform meint er zu seiner Liebsten: „Ich kann es kaum abwarten, dich zu heiraten.“ Sie reagiert begeistert: „Ich könnte platzen vor Freude:“ Nicola und Brooklyn sind seit ein paar Monaten ein Paar, Anfang 2020 gab der Beckham-Spross die Liaison auf Instagram bekannt.