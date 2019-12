Brooks Nader: Nur im Höschen am Red Carpet

Sports-Illustrated-Model Brooks Nader (23) gewährte am Montag bei den "Sports Illustrated Sportsperson of the Year Awards 2019" in New York ziemlich intime Einblicke. Ihr Outfit – ein hautenges, druchsichtiges Mini-Dress – sorgte für offene Münder am Red Carpet und ließ nur recht wenig der Vorstellungskraft über. Ein kleines Detail wirkte jedoch etwas Fehl am Platz: ein hautfarbener XXL-Schlüpfer.

Super-Models, wie etwa Kendal Jenner, zeigten, wie man einen transparenten "Hauch von Nichts" perfekt in Szene setzt: Durchsichtige Kleider werden hier mit knappen Strings kombiniert – Das hätte wohl auch Brooks bedenken sollen.

© Getty Images Kendall Jenner bei den Fashion-Awards 2018

© Getty Images

Dennoch: Naders Instagram-Follower kamen aus dem Staunen über das sexy Outfit nicht mehr heraus. Mit dem Instagram-Posting ihres Auftrittes gratulierte sie der Fußballerin Megan Rapinoe (34), die zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde: "Ich hatte viel Spaß dabei, Megan Rapinoe bei den ,Sports Illustrated Sportsperson of the Year Awards' zu feiern".

© MIKE SEGAR / Reuters Megan Rapinoe