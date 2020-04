Cameron Diaz: Endlich spricht sie über ihr Baby

Gerüchte gab es schon länger, doch dann, gleich zu Beginn des Jahres verkündete Schauspielerin Cameron Diaz die freudigen Neuigkeiten der Geburt von Tochter Raddix mit warmen Worten auf Instagram: "Sie hat sofort unsere Herzen erobert und unsere Familie vollständig gemacht." Zum Schutz ihrer Privatsphäre würden sie aber keine Fotos oder weitere Details posten, betonten die Eltern. Außer, dass die Kleine "sehr sehr süß ist". Diaz und Madden sind seit Jänner 2015 verheiratet. Es ist für beide das erste Kind.

Diaz: Liebe es, Mutter zu sein

Nun spricht die Schauspielerin das erste Mal über ihre neue Rolle – die als Mutter. In einem Insta-Story-Video des Onlineportals „Who What Wear” fand die 47 Jahre alte Diaz klare Worte: „Ich liebe es, Mutter zu sein, es ist der beste Teil meines Lebens. Ich bin so dankbar, wir haben die beste Zeit.“ In der Isolation kümmere sich die Schauspielerin darum, alles am Laufen zu halten, führt si weiter aus – sie kocht, gartelt, wäscht.

Diaz: Benji ist toller Vater

Für Ehemann Benji hat Cameron liebevolle Worte. Er kümmere sich Abends immer um das Bad der Tochter und bringe sie dann ins Bett. Diaz: „Er ist so ein unglaublicher Vater. Ich bin dankbar, dass er der Vater meines Kindes ist.“