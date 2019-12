'Roxette'-Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Als Roxette feierte Fredriksson zusammen mit Per Gessle große Erfolge. Nun herrscht große Trauer in der Roxette-Gemeinde. Die Sängerin Marie Fredriksson ist im Alter von 61 Jahren gestorben. 17 Jahre litt Marie Fredriksson an einem Krebsleiden.