Carey, Klum & Co: Das machen Stars in Isolation

Seit rund zwei Wochen ist die Welt eine andere – in vielen Teilen rund um den Globus sollen die Menschen so viel wie möglich zu Hause bleiben. Wegen der Corona-Krise befinden sich auch viele Stars in Selbstisolation oder Corona-Quarantäne. Was sie daheim machen? Das sehen wir auf Instagram.

Klum – Homeoffice im Bett

Die sonst so aktive Modelmama hat auf Heimarbeit umgestellt. Im Bett sitzt sie mit ihrem Laptop und kümmert sich um neue Projekte.

Mariah Carey: Neuer Song

Die Diva zeigt sich ganz unglamourös ohne Schminke, aber mit viel Eifer – sie arbeitet an einem neuen Song!

Halle Berry: Spaßig

Die fesche Schauspielerin Halle Berry nimmt die Situation mit viel Humor – sie schreibt auf Instagram, dass sie derzeit keine Lust hat, sich Frisuren zu überlegen, und daher auf Haartücher setzt. Was bei ihr nicht zu kurz kommt, sind Workouts, um fit und gesund zu bleiben.

Chris Hemsworth: Er macht uns fit

Schauspieler Chris Hemsworth setzt auf Fitness – er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Followerschaft mit Workouts gesund zu halten. Nebenbei sind die Clips auch schön anzusehen …