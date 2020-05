Chrissy Teigen verabschiedet sich von ihren Brustimplantaten

New York. Das US-amerikanische Model Chrissy Teigen will sich ihre Brustimplantate entfernen lassen. "Ich hole meine Brüste raus", schrieb die 34-Jährige am Dienstag auf Instagram. "Sie waren viele Jahre lang gut zu mir, aber nun bin ich darüber hinweg." Teigen postete ihre Ankündigung zusammen mit einem Bild, auf dem sie bis zum Bauchnabel nackt zu sehen ist und zwei Emojis ihre Brüste verdecken.

"Ich würde gerne ein Kleid in meiner Größe mit einem Reißverschluss schließen und gemütlich auf meinem Bauch liegen können", scherzte das Model, das mit dem Sänger John Legend verheiratet ist. "Also macht euch keine Sorgen um mich! Alles gut. Ich habe immer noch Brüste." Von ihren Fans bekam Teigen großen Zuspruch. "Kann ich sie haben, wenn du fertig bist?", scherzte eine Nutzerin.