Cindy-Crawford-Sohn: Noch ein Gesichtstattoo

Immer mehr Promis zeigen sich mit Gesichtstattoos. Aaron Carter hat eines, Model Amber Rose, Rapper Chris Brown und seit einiger Zeit auch Presley Gerber, der Sohn von Model-Legende Cindy Crawford.

Gerber: Botschaft im Gesicht

Presley hat sich vor einigen Wochen das Wort „misunderstood“, zu Deutsch „missverstanden“, unter ein Auge stechen lassen. Am Hals hat der 20 Jahre alte Modelsohn schon einige Bildchen, am Rest des Körpers ebenso. Nun folgte eine weitere Tätowierung auf seiner anderen Gesichtshälfte. In seinem Insta-Bild ist nicht viel zu erkennen, außer, dass es sich um Buchstaben in einem Stern handelt. Seine Fans kommentieren unter seinem Posting kritisch. Etwa, ob er sich diesen weitreichenden Schritt gut überlegt habe.