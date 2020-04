Corona-Aid mit 115 Weltstars

Show. Es wird das größte Benefiz-Konzert seit Live Aid (1985)! Initiiert und kuratiert von Lady Gaga engagieren sich heute 115 (!) Topstars von A wie Adam Lambert bis Z wie Zucchero für die Helden der Corona-Krise. Um 20 Uhr startet die Benefiz-Show One World: Together at Home im Internet (magenta-musik-360.de), auf AppleTV, Facebook und bei Amazon Prime.

Heim-Konzerte. Moderiert von Jimmy Kimmel und Stephen Colbert rocken dabei Chart-Giganten wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish Coldplay, Keith Urban, Taylor Swift, Céline Dion oder Jennifer Lopez in Summe acht Stunden lang live aus ihren Wohnzimmern.

Spenden. Dazwischen rufen Weltstars wie Victoria und David Beckham, Heidi Klum, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey oder Lewis Hamilton zum Spenden auf. Insider rechnen dabei mit Einnahmen von weit über 100 Millionen Dollar.

„Globales Denken“. „Es ist so wichtig, dass wir global denken und die WHO unterstützen, um die Pandemie einzudämmen und künftige Ausbrüche zu verhindern“, erklärt Lady Gaga die Benefiz-Show.