Corona! Kommt Clooney doch nicht nach Wien?

Kommt er oder kommt er doch nicht? Zuerst sollte Hollywood-Star George Clooney nach Wien kommen, das ist aber nun ungewiss.

Abgesagte Veranstaltungen

Aufgrund der Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus wurden und werden derzeit einige Veranstaltungen abgesagt. Darunter die Designmesse Homedepot, der Börsentag am 21.3. und der Readiologen-Kongress. Selbst das „4GAMECHANGERS-Festival“ vom 31. März bis 3. April in der Marx-Halle in Wien-Landstraße wackelt. Damit wäre auch der Wien-Besuch von Hollywood-Superstar George Clooney in Gefahr. Clooney sollte beim Festival eine Rede halten.