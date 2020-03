Coronavirus: So schützen sich die Stars

Angst. Nicht nur in Europa ist die Angst vor dem Coronavirus allgegenwärtig. Auch in Amerika werden täglich neue Fälle bekannt. Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson sind bereits infiziert und in häuslicher Quarantäne. Damit musste sich auch die Traumfabrik Hollywood eingestehen, dass sie nicht immun ist. Jetzt rüsten die Superstars auf und zeigen im Netz, wie sie sich vor der Gefahr schützen.

Schwarzenegger & Co. halten sich sauber

Vorbeugen. Dabei müssen es nicht gleich drastische Maßnahmen wie bei Supermodel Naomi Campbell sein, die zwar noch auf Reisen ist, diese aber nur mehr im Ganzkörper-Schutzanzug macht. Soul-Diva Mariah Carey beispielsweise zeigt mit ihren Kids, wie man richtig Hände wäscht – ebenso wie Arnold Schwarzenegger. Robbie Williams wiederum sagte seine Australien-Shows ab und kehrte nach Los Angeles zurück. Sylvester Stallone und Rod Stewart setzen auf Plastik-Handschuhe, um den Kontakt zu minimieren – Justin Bieber setzt auf eine Gesichtsmaske.

Schräg. Als Superstar ­Erykah Badu dieser Tage in Texas einen Filmpreis verliehen bekam, akzeptierte sie diesen zwar gerne – aber wie Naomi nur im Schutzanzug. Der war dafür von Louis Vuitton.