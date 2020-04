Coronavirus: Star-Wars-Schauspieler Andrew Jack ist tot

Hollywood. Der britische "Star Wars"-Schauspieler Andrew Jack ist laut PA an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Der 76-Jährige sei am Dienstag in einem Spital in der Grafschaft Surrey der Krankheit erlegen, sagte Jacks Agentin Jill McCullough. In "Star Wars" spielte er die Nebenrolle des General Ematt in den Filmen "Das Erwachen der Macht" (Episode VII) und "Die letzten Jedi" (Episoden VIII).

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.



Jack arbeitete auch als Coach für Dialekte bei großen Filmproduktionen mit - oder er brachte Schauspielern in "Herr der Ringe" die ausgefeilten Fantasiesprachen der Trilogie bei.