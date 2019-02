Cosbys neues Leben in Haft

Vier Monate seiner bis zu zehnjährigen Haftstrafe hat er in einem abgeschirmten Gefängnistrakt des SCI Phoenix (Pennsylvania) abgesessen. Er hatte kaum Kontakt mit anderen Häftlingen, saß meist in seiner Einzelzelle (Foto oben), wurde bei seinen Besuchen zur Anstalts-Bibliothek oder in den Garten von Mitarbeitern begleitet.

Jetzt kommt Cosby in den ‚normalen‘ Teil der Anstalt, bekommt keine Spezialbehandlung mehr. Er muss mit Hunderten Häftlingen auskommen. Cosby sitzt wegen sexueller Nötigung – 60 Frauen haben ihm Übergriffe vorgeworfen.