"Der Pate"-Schauspieler Danny Aiello verstorben

Hollywood. Laut Online-Berichten von "TMZ" verstarb der US-Schauspieler Danny Aiello im Alter von 86 Jahren. Aiello war im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen – wie in "Der Pate II" und "Moonstrike" – zu sehen. Für seine schauspielerischen Leistungen in der Komödie "Do the Right Thing" wurde er im Jahr 1990 sogar für den Oscar nominiert. Laut "TMZ"-Bericht starb Aiello Donnerstagabend in einer medizinischen Einrichtung in New Jersey, kurz nachdem er wegen einer plötzlich auftretenden Erkrankung eingeliefert wurde. Aiello hinterlässt seine Frau Sandy und vier gemeinsame Kinder.

© getty images Foto aus dem Jahr 1995 (London) von Danny Aiello