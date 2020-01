Die Stars turteln ins neue Jahr

Sonne. Nirgendwo bekommt man derzeit so viele schmusende Promis vor die Kamera wie auf der französischen Karibikinsel Saint-Barthélemy. Dort zeigen unter anderen Sylvie Meis und ihr Niclas oder Izabel Goulart und Kevin Trapp ihre Traumkörper. Aber auch Leonardo DiCaprio sonnt hier seinen Waschbärbauch in Begleitung seiner Freundin Camila Morrone.

© HGM Press

Alternativen. Das brasilianische Model Alessandra Ambrosio genießt in der Zwischenzeit in ihrer Heimat Zeit mit der Familie und ihrem Freund Nicolo Oddi. Austro-Supermodel Nadine Leopold badet mit ihrem Andrew Barclay auf den Malediven im Glück, Richard Lugner ist sie dabei nicht über den Weg gelaufen. Hollywoodstar Mark Wahlberg lässt seine Muskeln am Strand von Barbados spielen, einem weiteren Hotspot der Promis. Für Eva Longoria und ihre Familie ging es heuer nach Mexiko, auch dort kann man wunderbar den kalten Temperaturen entfliehen. Wenn einem da nicht gleich warm ums Herz wird …

