Drama: Star-DJ verblutet in Luxus-Hotel-Resort

Bali. Die Elektro-Welt trauert um eine Größe! "Adam Sky" (†42), bürgerlich Adam Neat, starb am Samstag, als er versuchte, einer Freundin zu helfen. Der Star-DJ, der vor allem in Asien ein Publikumsmagnet war, feierte mit einer Gruppe ausgelassen in einem Luxus-Resort auf Bali, bevor die Tragödie ihren Lauf nahm – es dürfte auch jede Menge Alkohol geflossen sein. Seine persönliche Assistentin und Freundin fiel aus dem vierten Stock der Villa. Sie brach sich dabei mehrere Knochen.

Adam Sky eilte ihr helfend hinterher. Beim Versuch zu ihr zu gelangen, schlug er eine Glastür zu einem anderen Appartement ein. Dabei zerfetzte er sich die Schlagader im Arm und verblutete.

"Mit großem Bedauern bestätigen wir, dass Adam Neat in einen tödlichen Unfall verwickelt war, während er einer Freundin zu helfen versuchte", teilte sein Management am Sonntag mit.

Unter dem Künstlernamen Adam Sky war Neat vor allem in Asien eine Größe. Er lebte in Singapur, landete als Produzent mit zahlreichen Tracks in den Charts, tourte mit dem "Ministry of Sound"-Label, stand unter anderem mit Fatboy Slim und David Guetta auf der Bühne. Das "Juice Magazine Asia" nannte ihn einen "aufstrebenden Superstar".

Trauernde Verwandte und Freunde von Adam reisten nach Bali, um sich um alles Notwendige nach seinem Tod zu kümmern, heißt es seitens des Managements.