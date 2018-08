Ed Sheeran 'bestätigt' heimliche Hochzeit

Hat er es wirklich getan? Ed Sheeran deutet in einem Interview mit "Access" an, dass er und seine Verlobte Cherry Seaborn geheiratet haben.

Angesprochen auf Details zu einer möglichen Hochzeit hat Sheeran mit den Schultern gezuckt und auf den Ring an seinem linken Ringfinger gedeutet. Die Glückwünsche des Interviewers hat der Superstar gerne angenommen und meint: "Ich tue Sachen nicht so gerne in der Öffentlichkeit."

Der Sänger und seine wohl frisch vermählte Gattin hatten sich Ende 2017 verlobt. Sheerans Pressesprecher hat gegenüber "Access" allerdings nach dem Interview angegeben, dass der Sänger seine Ehe nicht bestätigt hätte, der Superstar selbst wehrte sich während des Interviews nicht gegen diesen Eindruck.